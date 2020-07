COVID-19: bon «timing» pour le curling

Comparativement à bien d’autres disciplines sportives, le curling n’a pas trop souffert de la pandémie de coronavirus et le déconfinement dans les arénas, en vigueur depuis le 22 juin, est arrivé à point.

«Nous sommes présentement dans notre saison morte et ça va donner le temps aux clubs de se préparer pour la prochaine saison qui va commencer vers la fin du mois d’août», s’est réjoui Marc-André Robitaille, directeur général de Curling Québec.

Un plan de relance a été imaginé, même si, au bout du compte, le sport risque de pouvoir reprendre sans être adapté.

«Il serait quand même assez facile d’adapter le curling sans le dénaturer, a précisé M. Robitaille. Afin de respecter la distanciation de deux mètres, on pensait, par exemple, à l’utilisation d’un seul balayeur. Et dans la maison, c’est le membre de l’équipe active qui serait le seul à pouvoir utiliser le balai derrière la ligne de “T”.»

À quand le prochain «buzz»?

À la tête de Curling Québec depuis maintenant six ans, M. Robitaille a reçu positivement une autre nouvelle au cours des dernières semaines, soit l’attribution, à Ottawa, du Championnat mondial de curling masculin en 2021.

«C’est évidemment intéressant pour les amateurs de curling du Québec, ceux de Gatineau, mais aussi ceux d’un peu partout ailleurs qui pourront se déplacer», a-t-il affirmé.

Une telle compétition peut avoir un effet d’entraînement, même si rien ne se compare aux Jeux olympiques au niveau des retombées pour le curling.

«Au Québec, c’est souvent lors des championnats nationaux que ça se passe, quand il y a un “buzz” comme avec Jean-Michel Ménard à l’époque», a par ailleurs estimé le directeur général, rappelant les nombreuses présences du skip québécois au tournoi Brier, dont sa victoire en 2006.

Des jeunes qui poussent

Pour les années à venir, M. Robitaille ne serait pas surpris de voir le Québec bien performer sur la scène canadienne. S’il note l’ajout récent du vétéran Martin Crête à l’équipe de Mike Fournier, le directeur général mentionne que la relève est prometteuse. Chez les hommes, il parle de la formation d’Alek Bédard, présente au dernier Brier, mais aussi celle de Vincent Roberge, finaliste lors du plus récent championnat provincial.

«Il y a tous les jeunes qui poussent et il y a les vétérans qui ne veulent pas céder leur place non plus», a décrit M. Robitaille.

Chez les dames, les équipes de Noémie Verreault et de Laurie St-Georges se signalent, puis le double mixte gagne en popularité avec, entre autres, Robert Desjardins et sa fille Émilie. À travers tout ça, il y a tous ces membres qui, dans différents clubs, lancent la pierre et réchauffent la glace avec leur balai pour le plaisir. C’est aussi à eux que pense Marc-André Robitaille lorsqu’il parle de l'éventuel retour au jeu dans les arénas.