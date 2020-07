Déménagement: plus d'appels à la SPCA

Même si la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal a réussi à aplatir la courbe des abandons d’animaux domestiques du 1er juillet, l’organisme n’est pas prêt à crier victoire, ayant reçu plus d’appels à l’aide que les années précédentes.

Plus « dispersés », ces abandons causés par un déménagement ont débuté dès le mois de mai.

« On a reçu une centaine d’appels de gens qui ne trouvaient pas de logements qui acceptaient leur animal. On a reçu quelques dizaines d’animaux, mais on dirait que les gens ont mieux planifié leur déménagement », indique la directrice générale, Élise Desaulniers, bien contente de voir que les maîtres semblent avoir trouvé des alternatives.

La SPCA a lancé en avril une pétition réclamant aux propriétaires de logements de faire preuve de compassion et d’accepter la présence de compagnons poilus.

Bientôt, l’organisme prévoit également ajouter un onglet sur son site web où ceux qui devront se départir de leur animal pourront être jumelés avec des foyers intéressés à adopter, pour éviter un séjour prolongé dans une cage comme c’est le cas pour Abby, 6 ans.

« Si l’animal est en bonne santé, stérilisé, il n’y a pas de raison pour laquelle il devrait passer au refuge », conclut-elle.