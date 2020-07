Du marathon au coma à cause de la COVID-19

Ahmad Ayyad était dans la meilleure forme de sa vie. Cela n’a pas empêché cet Américain d’être terrassé par la COVID-19 qui l’a envoyé dans un coma artificiel pour près d’un mois.

Aujourd’hui, Ahmad Ayyad implore les gens de ne pas prendre le virus à la légère.

Après s’être réveillé d’un coma de 25 jours, l’homme de 40 ans avait perdu 60 de ses 215 livres de muscles et ne comprenait pas pourquoi un tube avait été enfoncé dans sa gorge. Deux mois plus tard, il éprouve toujours des séquelles du virus malgré sa détermination à retrouver sa forme d’avant.

«Je me suis éveillé et j’ai regardé mes bras, mes jambes et mes muscles avaient disparu. Je paniquais! Je me demandais où étaient mes jambes. “Où sont passées mes jambes?”», a-t-il confié au réseau CNN.

Devant la nouvelle recrudescence de cas aux États-Unis et le relâchement de l’application des mesures sanitaires de ses concitoyens, Ahmad Ayyad implore les gens de prendre la menace au sérieux, même s’ils pensent être invincibles devant le coronavirus.

«Je suis très préoccupé de voir que les gens prennent ça à la légère. Je l’ai attrapé, j’ai survécu et je suis tout de même terrorisé», dit-il.

Frôler la mort

L’athlète avait un mode de vie extrêmement actif avant sa mésaventure: en plus de s’entraîner quotidiennement, il gérait son propre restaurant à Washington en plus de donner un coup de main dans l’entreprise familiale. Ahmad Ayyad courait des marathons, participait à des courses à obstacles, suivait des cours de basketball et pratiquait la boxe.

Puis, il a ressenti une grande fatigue. Emprunter les escaliers le laissait le souffle court, comme cuisiner ou simplement parler. Ont suivi la toux, une fièvre et une perte d’énergie et d’appétit. Quelques jours plus tard, il apprenait qu’il avait le coronavirus à la suite d’un test.

Sa condition s’était entre-temps détériorée, si bien que les médecins de l’hôpital Johns Hopkins, à Baltimore, n’ont eu d’autres choix que de le placer sous ventilateur, dans un coma artificiel.

«J’ai appelé un ami pour lui dire de passer récupérer mon chien et c’est tout. Je ne savais pas ce qui allait m’arriver, se remémore Ayyad. Je ne savais pas si c’était la dernière fois que j’allais lui parler. Je ne savais pas si j’allais mourir.»

Heureusement, l’athlète a vaincu le virus, mais le combat ne s’est pas arrêté à son réveil. Il a dû réapprendre à marcher, à parler et à manger. Dans les semaines suivantes, chaque geste lui demandait une dose considérable d’énergie et le laissait à bout de souffle.

«Ce n'est pas une blague»

Après des semaines de réadaptation, l’athlète a finalement pu retrouver sa résidence, mais avec un caillot de sang dans le bras gauche et des dommages au cœur et à ses poumons. Ayyad est néanmoins parvenu à retrouver sa charpente athlétique.

S’il est de retour à un semblant de normalité, l’homme continue de s’inquiéter de la propagation du virus.

«Les gens se comportent comme si le virus était parti. Il ne l’est pas. Portez votre masque. Ne faites pas de grands rassemblements», plaide-t-il.

«Prenez le virus au sérieux. Ce n’est pas une blague. Ça peut vous tuer. Même si vous pensez être en bonne santé ou immunisé, vous ne l’êtes pas.»