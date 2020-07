LeBron James retrouvera J.R. Smith

Les Lakers de Los Angeles ont accordé mercredi un contrat au vétéran J.R. Smith.

Les détails de l’entente n’ont pas été divulgués.

Conséquemment, Smith et LeBron James seront de nouveau réunis, eux qui ont été coéquipiers chez les Cavaliers de Cleveland de 2014 à 2018. Les deux athlètes ont d’ailleurs remporté le championnat de la NBA ensemble en 2016.

Cette saison, Smith n’a pas joué dans le circuit Silver. Il avait préalablement disputé 961 matchs avec les Cavaliers, les Hornets de Charlotte, les Nuggets de Denver et les Knicks de New York. En carrière, le choix de premier tour (18e au total) du repêchage de 2004 a maintenu des moyennes de 12,5 points, 3,2 rebonds et 2,1 mentions d’assistance par affrontement.

Les Lakers devaient régler le dossier de Smith avant mercredi, date limite pour la fenêtre des transactions dans la NBA.