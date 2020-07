Les sacs plastiques sont devenus payants au Japon

Les commerces au Japon ont commencé mercredi à facturer les sacs en plastique, en vertu d’une réforme législative entrée en vigueur et visant à freiner l’amour immodéré des habitants du pays pour ces emballages polluants.

• À lire aussi: Du microplastique découvert dans l’écosystème terrestre de l’Antarctique

Les magasins comme les « konbini », supérettes de proximité omniprésentes dans le pays, sont libres de fixer le prix de leur choix pour ces sacs. Aussi leur tarif est symbolique, tournant autour de 3 yens (moins de 3 centimes d’euro).

« Il y a de nombreux problèmes maintenant, tels que l’environnement et le réchauffement climatique. Chacun de nous doit être plus conscient de ces questions et c’est pourquoi j’ai pris mon sac de courses », a dit à l’AFP Yoshimi Soeda, 66 ans, devant un magasin de Tokyo.

« Je suis inquiète. Je veux que les sacs et récipients pour aliments en plastique soient remplacés par quelque chose de plus respectueux de l’environnement, même si cela n’est sans doute pas facile », a-t-elle ajouté.

De nombreuses communes du Japon exigent un tri minutieux (plastique, canettes, papiers, etc.), mais la majeure partie des ordures ménagères y compris du plastique est néanmoins incinérée, un procédé producteur de gaz à effet de serre.

Boîte de déjeuner jetables, bananes ou même pruneaux emballés individuellement, emballages doubles: au pays du client roi, le refus d’un couvercle sur son café ou d’un petit sachet pour protéger un aliment déjà sous plastique suscite le plus souvent l’étonnement.

En 2018, le gouvernement a cependant dévoilé un objectif de réduction d’un quart d’ici à 2030 de sa production annuelle de déchets plastiques, qui était de 9,4 millions de tonnes.

Le Japon est le deuxième producteur mondial de déchets en plastique par habitant après les États-Unis, selon l’Organisation des Nations unies.

L’introduction d’un paiement généralisé pour les sacs a « pour objectif d’encourager les gens penser à deux fois avant de décider si le sachet est vraiment nécessaire et à revoir leur mode de vie », a indiqué le gouvernement.