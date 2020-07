L’Impact «en mode compétition»

L’Impact a tenu un dernier entraînement à Montréal, mercredi, à la veille de son départ pour Orlando, en Floride, où se tiendra le tournoi «La MLS est de retour» à compter du 8 juillet.

Le Bleu-Blanc-Noir, aux dires de son gardien Clément Diop, «est prêt mentalement et est passé en mode compétition», ces derniers temps.

«On est en train de prendre de plus en plus de rythme, on essaie d'être prêts pour les échéances qui arrivent la semaine prochaine», a-t-il également observé.

«On s'y met chaque jour, on travaille sur nos habiletés, notre forme physique, on essaie de retrouver notre forme de match aussi rapidement que possible», a renchéri le défenseur canadien Joel Waterman.

Waterman comme Diop semblent prêts à faire face aux risques inhérents à la COVID-19, à Orlando, alors que le virus a frappé quelques joueurs de la MLS dernièrement, et la Floride en général.

«Rien n'est encore vraiment à la normale, on essaie de s'habituer au jour le jour, a indiqué Diop. Il va falloir s'habituer, s'adapter et faire le mieux possible dans les conditions qui sont là actuellement.»