LNH: 20 joueurs autonomes attrayants

C'est ce mercredi 1er juillet que les joueurs autonomes sans compensation auraient dû pouvoir trouver preneur dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

La pandémie de COVID-19 a évidemment bouleversé tout cela, puisque les séries éliminatoires n'auront lieu qu'en août.

Ce n'est cependant que partie remise pour ces joueurs. Voici donc une liste des 20 attaquants, défenseurs et gardiens qui devront signer un nouveau contrat avant la prochaine campagne.

- Taylor Hall

Photo AFP

Le récipiendaire du trophée Hart en 2017-2018 est passé des Devils du New Jersey aux Coyotes de l'Arizona au cours de la saison, mais il a été plutôt décevant, n'amassant que 27 points, dont 10 buts, en 35 rencontres avec sa nouvelle équipe. Il serait très étonnant de revoir le joueur de 28 ans dans cet uniforme en 2020-2021.

- Mike Hoffman

AFP

Hoffman a obtenu au moins 56 points lors de ses cinq dernières campagnes et il n'était qu'à un seul but d'atteindre le plateau des 30 pour une deuxième saison de suite avec les Panthers de la Floride avant que tout n'arrête abruptement. À 30 ans, il tentera d’aller chercher le contrat le plus lucratif de sa carrière, lui qui touche plus de 5 millions $ annuellement depuis trois ans.

- Evgeni Dadonov

AFP

En plus de Hoffman, il y a Dadonov qui pourrait quitter les Panthers. Celui-ci termine un contrat de trois ans, d’une valeur de 12 millions $. En trois campagnes depuis son retour dans le circuit Bettman, le Russe de 31 ans a amassé 182 points en 225 rencontres.

- Alex Galchenyuk

Photo Martin Chevalier

L’ancien premier choix du Canadien de Montréal (troisième au total) en 2012 n'a rien cassé avec les Penguins de Pittsburgh (17 points en 45 matchs), mais avant que tout ne cesse en mars, il était sur une belle lancée avec le Wild du Minnesota. Il sera intéressant de voir ce que l'Américain de 26 ans fera lors de la ronde de qualification face aux Canucks de Vancouver.

- Alex Pietrangelo

Photo d'archives, AFP

Comme Hall chez les attaquants, Pietrangelo sera la grosse prise du marché des joueurs autonomes du côté des défenseurs. Il serait cependant vraiment surprenant que les Blues de St. Louis laissent partir le capitaine de 30 ans, qui leur a donné leur première coupe Stanley. Avant que tout n'arrête, il avait amassé 52 points, dont 16 buts, en 70 matchs.

- Torey Krug

Photo d'archives AFP

L’arrière de 29 ans va faire sauter la banque à Boston ou ailleurs dans la LNH. Il avait récolté plus de 50 points pendant ses trois dernières campagnes et il était encore en voie d'atteindre facilement ce plateau en mars dernier, lorsqu'il avait 49 points au compteur, et ce, en 61 rencontres seulement.

- Tyson Barrie

AFP

Barrie n'a pas connu une grande campagne avec les Maple Leafs de Toronto, ne récoltant que 39 points, dont cinq maigres buts, en 70 affrontements. Au cours des deux saisons précédentes avec l'Avalanche du Colorado, il avait amassé 57 et 59 points. L'athlète de 28 ans trouvera néanmoins preneur assez rapidement.

- Jacob Markstrom

AFP

Comme Hall chez les attaquants et Pietrangelo chez les défenseurs, Markstrom sera sans aucun doute le gardien le plus convoité. Cette «distinction» serait normalement revenue à Braden Holtby, mais ce dernier a connu une saison de misère, tandis que Markstrom, lui a été fumant. Le Suédois de 30 ans a montré un dossier de 23-16-4, une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d'efficacité de ,918. De l'avis de plusieurs, il est la raison principale des succès des Canucks de Vancouver cette saison.

- Braden Holtby

Photo AFP

Est-ce que l’émergence du jeune Ilya Samsonov pourrait montrer la sortie à Holtby chez les Capitals de Washington? Le Canadien de 30 ans a montré un dossier de 25-14-6 cette saison, mais une moyenne de buts alloués de 3,11 et un taux d'efficacité de ,897. Pendant ce temps, le Russe de 23 ans a présenté une fiche de 16-6-2, une moyenne de buts alloués de 2,55 et un taux d'efficacité de ,913.

- Robin Lehner

AFP

Le gardien suédois de 28 ans a éclos avec Islanders de New York en 2018-2019 et il a poursuivi son bon travail cette saison avec les Blackhawks de Chicago et les Golden Knights de Vegas. En trois matchs avec sa nouvelle formation, il a obtenu trois victoires, une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d'efficacité de ,940.

Dix autres joueurs autonomes attrayants

1. Tyler Toffoli (attaquant, 28 ans)

2. Mikael Granlund (attaquant, 28 ans)

3. Ilya Kovalchuk (attaquant, 37 ans)

4. Jesper Fast (attaquant, 28 ans)

5. Kevin Shattenkirk (défenseur, 31 ans)

6. T.J. Brodie (défenseur, 30 ans)

7. Sami Vatanen (défenseur, 29 ans)

8. Cam Talbot (gardien, 32 ans)

9. Anton Khudobin (gardien, 34 ans)

10. Corey Crawford (gardien, 35 ans)