Montréal: horaires réduits dans les écocentres malgré les files

Les écocentres de Montréal fonctionneront avec un horaire réduit tout l'été, malgré les temps d'attente qui dépassent fréquemment deux heures et la période des déménagements qui bat son plein.

En temps normal, les sept écocentres de la métropole sont ouverts tous les jours à partir du 15 avril. La Ville de Montréal a toutefois décidé en raison de la pandémie de fermer les écocentres le dimanche et le lundi. Le reste du temps, ils sont accessibles de 8 h à 18 h.

La Ville confirme que cet horaire sera maintenu pour le reste de l'année, malgré le déconfinement.

Selon un employé d’un des écocentres, qui a demandé l’anonymat, cette décision «n’a pas de bon sens», vu l'importance du service rendu.

Plus de deux heures

Les files d’attente s’étirent souvent au-delà de deux heures dans les écocentres, indique l’employé. Il arrive même que des gens soient refusés le mardi, alors que tout le monde s'y dirige après les deux jours de fermeture. La Ville a mis en place une page web pour consulter les délais d'attente en temps réel, et mardi après-midi, trois écocentres affichaient une attente de plus d'une heure et demie.

Démotivés par ce temps d'attente, certains décident donc de se départir de leurs déchets directement dans les rues de la ville. Cette situation pourrait d’ailleurs s'exacerber avec les déménagements, croit l’employé. «C’est une crise sanitaire dans une crise sanitaire. Je trouve que la Ville est irresponsable», a-t-il dit.

Dans les écocentres, il n'y a qu'une toilette chimique par site, et celle-ci est réservée aux employés. Comme l’attente est longue, plusieurs clients optent donc pour se soulager dans un coin discret, déplore l'employé.

«Je trouve ça honteux. Il y a une toilette chimique, c’est quoi le problème d’en mettre une deuxième si on tient à ce que le gardien de sécurité ne soit pas en contact avec les germes du public», a-t-il poursuivi.

De son côté, Montréal invite les citoyens, dans la mesure du possible, à reporter leurs visites et à consulter les temps d’attente estimés de chacun des écocentres sur le site internet de la Ville.

La situation est analysée «au fur et à mesure de son évolution» et Montréal dit s'assurer d'appliquer les consignes recommandées par le gouvernement du Québec.

«On a été déclaré service essentiel. On est tous brûlés, on n’a pas arrêté durant la pandémie», a-t-il dit.