Pamela Anderson offre à Justin Trudeau de l'aider à devenir végan

Pamela Anderson a offert à Justin Trudeau, premier ministre du Canada, de l'aider à devenir végan comme elle. L'actrice et directrice honorifique de PETA a écrit une lettre ouverte au politicien après qu'il eut décidé d'accorder 100 millions de dollars à l'industrie végane.

«La sensualité, c'est aussi s'engager pour le monde et s'inquiéter des sentiments des autres. Rien n'est plus sexy que la compassion. Votre décision récente, d'investir 100 millions de dollars dans l'industrie des champignons, correspond à cette description», a-t-elle écrit, lui offrant de l'aider à devenir végan. «Si vous vouliez éliminer la viande et les produits laitiers de votre régime, et j'espère que vous le ferez, je serais honorée d'être votre mentor», ajoute-t-elle.

La star félicite notamment le premier ministre canadien d'avoir pris une décision qui créera des emplois, jute après la crise du coronavirus. «Votre décision est en outre fiscalement responsable, créant des emplois pour les Canadiens tout en évitant une vie et une mort terribles à de nombreux animaux», écrit-elle.

«Alors que la COVID-19 a exposé les graves risques associés aux fermes-usines et aux abattoirs, le monde a besoin de dirigeants sensibles comme vous, qui sont prêts à accepter des solutions propres, intelligentes et compatissantes», conclut Pamela Anderson.