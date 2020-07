Pleurer sa vie pour quelqu’un qui ne le mérite pas

Depuis deux ans, j’étais en couple avec un homme rencontré sur internet. Tous deux échaudés par de précédentes relations, on voulait prendre notre temps avant de s’engager. On s’est fréquentés pendant une année avant de décider de s’installer ensemble.

Ce temps d’apprivoisement m’avait permis de découvrir un homme qui me semblait chaleureux et aimant. J’avais rencontré ses parents, je lui avais présenté les miens, et rien ne semblait clocher dans le portrait. Nous avons emménagé ensemble. Très vite, il a eu besoin de tout contrôler dans l’organisation de notre vie. Mais comme je l’aimais, je prenais ça comme un désir de me prouver à quel point j’étais importante pour lui, et ça me flattait.

Puis peu à peu, il a commencé à vouloir contrôler ma vie entière. Il surveillait mes heures d’arrivée après le travail, se fâchait quand j’allais prendre un café avec une amie et s’offusquait que je puisse avoir envie d’une sortie avec quelqu’un d’autre que lui, y compris ma mère.

On n’allait plus ni chez mes parents ni chez les siens, et on ne voyait plus mes amis(es). Quant aux siens, je me rendais compte qu’il n’en avait pas. Au bout d’un an, et même si je l’aimais encore beaucoup, je commençais à étouffer. Un jour que ma meilleure amie me faisait remarquer que j’étais tombée entre les mains d’un malade, pour lui prouver qu’elle avait tort, j’ai décidé de coucher chez elle en prévenant mon chum par SMS.

Quand je suis rentrée le lendemain, il n’était plus là et ses affaires non plus. Je n’ai plus eu aucune nouvelle par la suite. Je l’ai relancé par téléphone et par courriel, il ne m’a jamais répondu, et ses parents refusent de s’en mêler, par crainte qu’il ne leur parle plus ensuite. C’est arrivé en novembre et je ne m’en remets pas. Comment un gars qui disait avoir trouvé en moi la femme de sa vie peut-il me faire souffrir autant ?

A.B.

L’image que vous tracez de ce monsieur ne m’inspire pas confiance. J’ai l’impression que vous étiez tombée sur un pervers narcissique. Les détails que vous donnez sur l’évolution de son comportement tendent d’ailleurs à le prouver. Dans un premier temps, il s’est montré sous un jour normal pour faire illusion. Dans un deuxième temps, il a tissé sa toile autour de vous de manière à vous isoler. Puis brutalement, quand vous avez manifesté une apparence de volonté de reprendre votre vie en main, il a fui pour vous signifier que vous n’étiez pas à la hauteur. Dernière étape dans l’entreprise de destruction de votre estime de soi. Votre amie avait vu juste, et quand vous aurez bien intégré tout ça, vous comprendrez qu’il vous a rendu un fier service en vous quittant. Il vous reste à panser votre cœur et à remercier la vie de vous avoir débarrassée d’un aussi vilain candidat.