Pluie de rabais estivaux : cinq adresses où magasiner

La pandémie n'empêche pas l’industrie du détail de proposer d'impressionnants soldes sur les vêtements d’été : il est possible de refaire votre garde-robe estivale sans ruiner votre budget. Partout en ville ou en ligne, les détaillants se bousculent pour vous offrir les aubaines les plus alléchantes, pouvant même aller jusqu’à 80% de rabais. Voici cinq adresses où magasiner pour une chasse aux rabais.

1.Vente privée d’échantillons Rudsak

L’entreprise québécoise Rudsak, connue pour ses manteaux artisanaux de luxe, récidive avec sa vente privée d’échantillons, allant jusqu’à 50% de rabais. Vous pourrez mettre la main sur plusieurs articles de la collection d’été : blousons de cuir, sandales, jupes, robes, vestes coupe-vent, sacs à main et plus encore à des prix alléchants. Par exemple, vous pourrez mettre la main sur un blouson en cuir à 300 $ au lieu de 700 $. À noter que des mesures COVID-19 seront mises en place pour un magasinage en toute sécurité.

*Jusqu'au 3 juillet - 9150 boulevard Saint-Laurent, Montréal

2. Vente de prêt-à-porter et souliers de designers haut de gamme

Attention mesdames! Depuis lundi a lieu une vente de prêt-à-porter, de souliers et d’accessoires de designers haut de gamme tels que Louboutin, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Versace, Prada, Escada et MANOLO BLAHNIK. On vous promet des rabais de 50% à 80% sur le prix régulier comme une robe Prada d’été à 150 $ au lieu de 1000 $. Ne manquez pas cette occasion en or de vous dénicher des trésors comme Carrie Bradshaw dans «Sex and the City».

*Jusqu’à épuisement des stocks – Sur rendez-vous seulement au dax.giunta@gmail.com ou 514 909-4412 - 3458 avenue du Parc, Montréal

3. Browns Shoe’s Outlet et les rabais additionnels

Jusqu’à la fin du mois de juillet, la chaîne de magasins de souliers Browns Shoes solde plusieurs de ses modèles de marques à moitié prix. Si vous désirez profiter d'encore plus grosses promotions, vous pouvez vous rendre à la boutique-entrepôt du Premium Outlet Mirabel, qui vous offre un rabais additionnel de 50% sur la marchandise déjà réduite. Le détour en vaut franchement la peine. Sur le site web, vous pouvez avoir un aperçu des soldes avec des sandales griffées Michael Kors, Lacoste, Adidas et plus encore.

*Jusqu'au 31 juillet - Browns Shoe’s Premium Outlet Mirabel - 19001 chemin Notre Dame, Mirabel

4. Lingerie à 60% de rabais chez Victoria’s Secret

Pyjamas, soutiens-gorges, culottes, vêtements de détente et de sports sont soldés jusqu’à 60% chez Victoria’s Secret. Profitez également des aubaines sur les maillots de bain, les accessoires, ainsi que les produits de beauté. À noter que si vous magasinez en ligne, un code donnant 25% de rabais additionnels est appliqué à vos achats.

* Rendez-vous à l’une des boutiques Victoria’s Secret ou en ligne www.victoriassecret.com

5. Aritzia vous offre jusqu’à 80% de rabais

Les articles de mode de la chaîne canadienne Aritzia peuvent être dispendieux; c’est que les vêtements y sont vraiment de bonne qualité. C’est toutefois le temps de s’y rendre, car des soldes estivaux battent leur plein en magasin et en ligne. Plusieurs modèles sont réduits, avec des rabais allant jusqu’à 80%. Dénichez de magnifiques robes soleil à 55$ au lieu de 148$ ou encore des blouses à 35$ au lieu de 100$. C’est aussi l’adresse incontournable pour tous vos articles essentiels!

* 1125 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal – www.aritzia.com/