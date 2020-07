Premier Juillet

C’est le plus beau mois de l’été qui s’amorce. La promesse de vacances, de soleil, de farniente. Le jour où le Canada célèbre la confédération. Une fête, où le Québec se sent souvent comme l’invité qu’on espérait tant voir se décommander.

Le Québec, c’est le mouton noir de la famille. Du moins on a l’impression que c’est la perception que le Canada en a.

Un Québec qui fait figure de frère rebelle. D’éternel insatisfait, qui a toujours quelque chose à revendiquer. De mauvais esprit qui sème la zizanie au sein d’une famille qui autrement serait harmonieuse.

Un frère avide de reconnaissance qui demande, exige et en veut toujours davantage.

Qui agit comme un pauvre petit qui se sent toujours négligé alors que le reste de la famille canadienne le trouve gâté pourri.

Un fanfaron qui joue toujours les troubles fête. Le Canada ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. S’il se pointe au party de famille, tout le monde est sur le qui-vive.

Va-t-il boire un verre de trop et dire à chacun ses quatre vérités?

Va-t-il se tenir seul dans son coin l’air renfrogné?

Va-t-il remuer le passé? Raviver de vieilles querelles?

Nous prendre à partie?

À moins qu’il parte sur un coup de tête en claquant la porte.

Dieu sait qu’on se passerait facilement de lui, mais comment ne pas l’inviter. La famille canadienne tient au décorum. Bon an mal an, ce Québec on le supporte...

On fait en sorte que tout se passe bien, la famille canadienne joue le jeu et chacun rentre chez soi après la cérémonie.

Personne n’est dupe...

Le Canada regarde le Québec avec cet air découragé de celui qui ne comprend pas pourquoi ce frère se sent si mal aimé.

Combien de fois il a menacé de quitter la famille...La dernière fois, en 1995 on a compris qu’il était sérieux et on s’est précipité pour lui crier que malgré tout on l’aimait.

Tout irait si bien s’il se pliait et entrait dans le rang, comme les autres.

Au fond, on a un love and hate relationship avec le Québec.

Il sera des célébrations encore cette année. On ira même faire la fête chez lui. Une vraie belle fête du Canada dans les deux langues officielles.

Même qu’on lui va en mettre plein la vue avec nos beaux drapeaux!