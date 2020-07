Records de la LNH: cinq détenteurs inattendus

Il existe une foule de records individuels en tout genre dans la Ligue nationale de hockey (LNH). La plupart des records liés aux statistiques sont détenus par des noms connus: le grand Wayne Gretzky, par exemple, a établi pas moins de 61 records de la LNH, dont plusieurs ne seront sans doute jamais battus.

D’autres noms connus reviennent souvent: Mario Lemieux, Patrick Roy, Martin Brodeur, Alex Ovechkin, Jaromir Jagr...

Mais il y a, ici et là, d’impressionnants records établis par... des «détenteurs-surprises».

Voici cinq d’entre eux.

Record de buts en avantage numérique en une saison, par un défenseur

Le candidat le plus évident? Paul Coffey, peut-être? Ce dernier a déjà inscrit 48 buts (!!) en une saison lors de la grande époque des Oilers d'Edmonton, étant alors l’une des pierres angulaires d’un jeu de puissance mené par les Wayne Gretzky, Mark Messier et autres Jari Kurri...

Or le record, qui est de 19 buts, est plutôt détenu par Sheldon Souray! Nombreux sont les partisans du CH qui se souviennent de son caractère irascible sur la patinoire, mais aussi de son retentissant lancer frappé et de sa saison de 26 buts, en 2006-2007. C’est évidemment cette année-là qu’il avait touché la cible 19 fois sur le jeu de puissance.

Photo d'archives

Séquence de matchs avec un au moins un but

Était-ce Wayne Gretzky lors de sa saison de 92 buts? Ou Brett Hull, qui aurait pu marquer en éternuant lors de la saison 1990-91 (86 buts)? Ou «Mario Le Magnifique», qui avait marqué 69 buts en 60 rencontres en 1992-1993? Était-ce le «Rocket» lors de sa saison de 50 buts en 50 matchs?

Eh bien non: le record appartient à l’immémorial «Punch» Broadbent, qui a avait touché la cible lors de 16 matchs consécutifs entre le 24 décembre 1921 et le 15 février 1922, avec les Sénateurs d’Ottawa. À vrai dire, les plus importantes séquences de ce type ont été réalisées à cette époque-là. L’incontournable Joe Malone suit Broadbent avec une séquence de 14 matchs consécutifs, en 1917-1918, durant laquelle il avait marqué, au total... 35 buts!

C’était vraiment une autre époque.

Record de points en un match, en séries

C’est sûr que c’est Wayne. Quatre Coupes Stanley, deux finales perdues, 382 points en 208 matchs en séries... C’est Gretzky, c’est ça?

Non, ce n’est pas «la Merveille». C’est Mario Lemieux... ce qui n’est guère plus étonnant, sauf que le Québécois partage le record, qui est de huit points en un match, avec Patrik Sundstrom.

Parfaitement! Le Suédois a été le premier à établir cette marque lors d’un match d’avril 1988, alors que son équipe, les Devils du New Jersey, l’avait emporté 10 à 4 contre les Capitals de Washington. Sundstrom avait cumulé trois buts et cinq aides. Son compagnon de trio Mark Johnson avait quant à lui marqué quatre fois. Devant le filet des «Caps», Clint Malarchuk avait donné sept buts en 21 tirs avant de se faire retirer du match. Ouille.

En passant... Gretzky a réussi trois matchs de sept points en séries.

Séquence de matchs avec au moins un but, en séries

On reste avec un record des séries : la plus longue séquence de matchs avec au moins un but en éliminatoires est de 10, et appartient à Reggie Leach. Or, ce record est un trois-en-un.

DEREK RUTTAN

Leach était le buteur le plus dangereux de la LNH en 1975-76, alors qu’il avait touché la cible à 61 reprises avec les Flyers de Philadelphie en saison régulière. Puis, il a inscrit 19 buts lors des séries, ce qui est un autre record (partagé avec Jari Kurri).

Et durant sa séquence de dix rencontres avec au moins un but en séries, il a connu un match de cinq buts contre les Bruins, un autre record des éliminatoires qu’il partage avec quatre joueurs.

C’est après ce match fort productif que son coéquipier André «Moose» Dupont y est allé de son célèbre «cinq "goals", c’est des "goals" en tab...».

Plus de buts en un match par un défenseur

Bobby Orr! Paul Coffey! Brian Leetch! Lyle Odelein!

Non, le record, qui est de cinq buts en un match, n’est détenu par aucune des légendes susmentionnées.

Il est plutôt détenu par le fort bien prénommé Ian Turnbull. Ce dernier a réussi l’exploit le 2 février 1977, dans l’uniforme des Maple Leafs sw Toronto (il faut le faire), contre les Red Wings de Detroit.

Photo d'archives, Agence QMI

Pour la petite histoire: les Leafs l’avaient emporté 9 à 1, Turnbull avait marqué trois fois lors de la seule troisième période et les Wings comptaient dans leur formation, à l’époque, un certain Michel Bergeron... qui n’est pas cependant pas notre «Bergy» national.

On en apprend tous les jours.