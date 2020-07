Sergei Bobrovsky a l’occasion de se relever, selon Joel Quenneville

Ayant connu l’une de ses pires saisons en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019-2020, le gardien des Panthers de la Floride Sergei Bobrovsky aurait l’occasion de se faire pardonner si le circuit allait de l’avant avec son plan de reprise.

La formation floridienne pointait au 11e rang de l’Association de l’Est lorsque la LNH a dû interrompre ses activités en raison de la pandémie de COVID-19. Elle n’accusait toutefois que deux points de retard sur deux équipes qui étaient dans le portrait des éliminatoires. Or, le plan de reprise lui permettra malgré tout de prolonger sa saison.

Bobrovsky, lui, a montré une fiche de 23-19-6, une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,900. Un rendement bien en deçà des attentes pour un gardien qui a accepté il y a un an exactement un contrat de sept ans et 70 M$.

«Je pense que [Bobrovsky] fait tout ce qu'il peut pour s'aider, a dit l’entraîneur-chef des Panthers, Joel Quenneville, lors d’une entrevue à la baladodiffusion The Joe Rose Show, mercredi. Je crois que c'est une belle occasion pour lui de faire oublier cette saison, puisque soudainement, on se souviendra seulement de la façon qu'elle s'est terminée. Cela pourrait donner beaucoup de confiance à notre équipe et à [Bobrovsky] également.»

«Il a la chance de gagner pour nous et de prouver qu'il est un des meilleurs gardiens. La tenue des gardiens, particulièrement au début, sera tellement importante pour les équipes. Tout le monde devra être au sommet de son art dès le commencement.»

Comptes à régler

En cas de reprise, les Panthers croiseront le fer avec les Islanders de New York, une équipe contre qui ils ont perdu trois fois cette saison. Ce n’est toutefois pas à cause de Bobrovsky, puisque ce dernier n’a donné que quatre buts sur 65 lancers lors de ses deux départs contre cette formation.

«Nous aurons des choses à avoir en tête dans cette série par rapport à la façon dont jouent les Islanders et à ce qu'il faut surveiller, a dit Quenneville. Nous avons très bien joué contre eux lors des trois matchs cette année. Nous ne les avons pas battus, mais les duels étaient serrés et nous avons fait de bonnes choses.»