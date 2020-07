HAMEL, Juliette



À Longueuil, le 19 juin 2020, à l’âge de 95 ans et 6 mois, est décédée Madame Juliette Hamel.Mère de feu Michel et feu Denis, elle laisse dans le deuil ses filles Hélène (Yvan), Micheline, Andrée, Monique (Denis), son fils Raymond (Suzanne), ses dix petits-enfants et ses quinze arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juillet 2020 de 10h30 à 12h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 4 juillet 2020 à 12h30 en chapelle du complexe.Vous pouvez rejoindre la cérémonie via virtuelle sur notre sitewww.yveslegare.com