BIBEAU, Lina



À Laval, le 26 juin 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Lina Bibeau, épouse de feu Monsieur Georges Boudreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (feu Jean-Louis), José (Lyne) et Jacinthe (Richard), ses petits-enfants Jessica (Olivier) et Maïka, ses arrière-petits-enfants Livia et Noémie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 juillet 2020 de 13h00 à 15h00 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h00 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Charles-Bruneau serait apprécié en sa mémoire