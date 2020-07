MASSICOTTE, Léona

née Armstrong



À Hinchinbrooke, le dimanche 28 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Léona Massicotte née Armstrong, épouse de feu Gonzague Massicotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gérard (Sonia), Daniel (Claire), Denis (Danielle), Georgette (feu Maurice), Sylvie (François), Stéphane (Chantal), plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Réjean (Linda) et ses soeurs Réjeanne (Stéphane), Angèle (Réal) et Victoire (feu Réal) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 4 juillet 2020 de 9h à 10h40, au salon funéraire170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC450-264-5331suivi des funérailles à l'église Saint-Joseph de Huntingdon à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons à la Société canadienne du cancer.Nous sommes soucieux du bien-être de la population et recommandons le port du masque lors des visites au salon, tout en respectant la distanciation sociale et les mesures préventives de la Santé publique. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.