PERROTTE, Marguerite



À Verdun, le 16 juin 2020 est décédée Marguerite Perrotte, épouse de feu Roger Mailhot, pour qui ses filles Sylvie (Réal Nadeau), Danielle (feu Jocelyn Groulx), Micheline (François Comeau); ses fils Maurice (Gloria Hébert) et Roland (Diane Morel); ainsi que ses 15 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants gardent des souvenirs tendres et inépuisables des 95 années de sa vie.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Estelle en plus de très nombreux neveux et nièces et plusieurs ami(e)s.Les détails d'une cérémonie commémorative seront dévoilés aux proches plus tard.Nous tenons à remercier Dr Diane Roy et le personnel du Centre Champlain de Verdun pour leurs soins professionnels et attentionnés.