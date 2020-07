GUILLETTE, Luc



Subitement à Victoriaville, le 20 juin 2020, est décédé à l'âge de 60 ans, M. Luc Guillette, fils de feu Robert Guillette et de Viola Boyer.M. Luc Guillette est allé rejoindre son frère Mario Guillette et laisse dans le deuil, sa mère Viola Boyer, ses enfants: Patrick (Alicia Bouillon) et Nicolas, ainsi que la mère de ses enfants Heather Cregg, sa soeur Sylvie Guillette. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 juillet 2020 à 15h à la chapelle du salon funéraire.La famille recevra les condoléances samedi, journée des funérailles, à partir de 13h en tout respect des mesures de distanciation et d'hygiène imposées par la Santé publique, au620, BOUL. DES BOIS-FRANCS SUDVICTORIAVILLE, G6P 5X2La famille remercie tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de Monsieur Luc Guillette.