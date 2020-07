PATTIN, Robert



À Montréal, le 15 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Pattin, époux de Mme Lise Renaud Pattin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Éric (Isabelle) et Carine (Darwin), ses petits-enfants Coralie, Mickael et Jack, ses soeurs Denise Pattin et Marcelle Rossignol, ses belles-soeurs Micheline et Manon Renaud (Ghislain Berthelot), son beau-frère Richard Renaud (Linda Lemay), sa nièce Jessica Dagenais-Renaud, ses neveux et nièces vivant en France, ainsi que plusieurs autres parents et amis.