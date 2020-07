SUZOR, André



À l'hôpital Pierre-LeGardeur, le 24 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. André Suzor, époux de Mme Louise Leclerc, fils de feu Ovila Suzor et de feu Ozélina Lachance. Il demeurait à Repentigny.Il laisse dans le deuil ses enfants Josée et Stéphane (Chantal Côté), ses petits-enfants Catherine Suzor et Audrey Suzor (Samuel Lima) ses frères et soeur: feu Lucien Suzor (Suzanne Suzor), feu Gilberte Suzor (Jean-Guy Leclerc) et Raymond Suzor (Marjolaine Savard), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacques Leclerc (Lyse Denis), Marie-Andrée Leclerc (Florent Beaupré) et Lorraine Leclerc (Normand Gagnon), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital Pierre-LeGardeur pour les soins prodigués et l'attention apportée.Étant donné la situation de la Covid-19, les funérailles se tiendront en tout intimité. Cependant, parents et amis sont invités à laisser un message sur notre site web www.cfdt.ca Vous pourrez également visionner la cérémonie:https://funeraweb.tv/fr/diffusions/15522Les funérailles auront lieu le samedi 4 juillet à 17h.15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC