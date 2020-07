DAGENAIS, Aline



À Pierrefonds, le jeudi 25 juin 2020 à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Aline Dagenais, épouse de feu Gerald F. Jenkins. Née à Ville Saint-Laurent, le 18 décembre 1921, une des neuf enfants de feu Emmanuel Dagenais et de feu Liane Lalande du chemin de la Côte-Saint-François. Lui survivent, ses quatre enfants Brenda (Richard), Linda (feu René), Gérald (Giulia) et Brian, ses six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.Un service commémoratif privé est prévu.