CAMPION, Gilles



Au CHSLD Émile McDuff, le 18 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Campion, époux de madame Lina Roy, fils de feu monsieur Gérard Campion et de feu madame Gemma Ross. Il demeurait à Repentigny. L'a précédé sa soeur Ghislaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Guy (Ginette); ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille se réunira le samedi 4 juillet 2020 de 14h00 à 16h00 à la3, RUE DE L'ÉGLISECAP-CHAT, QC G0J 1E0www.jlandryetfils.comLes personnes qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie par un don à la Fondation Santé Haute-Gaspésie.La famille adresse des remerciements spéciaux au personnel de la Résidence Émile McDuff et à tous ceux qui lui ont prodigué des soins ou du réconfort au cours des trois dernières années.