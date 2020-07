TÉTREAULT, Jeanne d'Arc



Le 27 juin 2020, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, est décédée Mme Jeanne d'Arc Tétreault, à l'âge de 95 ans. Elle était fille de feu Jérémie Tétreault et de feu Alfreda Jeannotte.Mme Tétreault laisse dans le deuil ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis. Elle est partie rejoindre ses frères: Roland (feu Maria Beauregard), Lomer (feu Alice Benoit) et Gérard (feu Laurette Blanchette) et sa soeur Lucrèce.Mme Tétreault sera exposée le samedi 4 juillet dès 9h00 à la1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le jour même en l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement à 11h00.L'inhumation au cimetière de Sainte-Madeleine aura lieu à une date ultérieure.En guise de fleurs, des dons à la Fondation Aline-Letendre seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel de l'unité du Marché de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leur dévouement et les bons soins prodigués.