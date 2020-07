BÉLAIR, Jacques



Jacques Bélair est décédé subitement à Longueuil, le 26 juin 2020, à l'âge de 60 ans, prédécédé de ses parents Yvette Cockburn et Paul Bélair.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Pierre, Madeleine, Bertrand, Bernadette, Ghislaine et Louise, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 6 juillet de 10h à 12h30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941L'inhumation des cendres aura lieu le même jour à 13h au Cimetière de Boucherville.L'accueil sera fait dans le respect des règles de la distanciation sociale dû à la COVID-19.