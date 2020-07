«Au hasard de la ville» : du cirque au petit écran

MONTRÉAL – Le festival Montréal complètement cirque s’adapte aux circonstances en se rebaptisant temporairement Montréal presque cirque et en propulsant directement dans le salon des gens des prouesses de jonglerie, roue Cyr, main à main et planche coréenne à travers le petit écran.

Montréal complètement cirque aurait normalement dû s’amorcer dans quelques jours mais, la COVID-19 faisant loi jusqu’à nouvel ordre, l’organisation a choisi de remettre sa 11e édition à 2021 et de «réinventer» temporairement son rendez-vous.

L’alternative Montréal presque cirque prendra notamment corps à travers une série de courts métrages intitulée «Au hasard de la ville», imaginée, conçue et réalisée par Brigitte Poupart, directrice artistique de Montréal presque cirque.

PHOTO COURTOISIE/Montréal complètement cirque

Clown polisseuse

Dans les huit épisodes d’environ cinq minutes, que diffusera ICI ARTV à la télévision et sur le web à compter du mardi 7 juillet, la comédienne Nathalie Claude incarne une polisseuse de chaussée engagée par on ne sait qui, qui insuffle poésie et loufoquerie à chacun de ses coups de balai.

«Ce personnage est un peu un hommage à Charlie Chaplin et Buster Keaton en version féminine, qui rappelle les films muets de l’époque, indique Brigitte Poupart en entrevue. Nathalie est, selon moi, une actrice incroyable et une clown formidable. Cette personne a une vérité et une authenticité merveilleuses, qui sont les qualités premières d’un clown.»

Sur son parcours, l’employée croisera diverses prestations de cirque et s’y intégrera, «dans des lieux incongrus et de façon impromptue», raconte Brigitte Poupart.

Elle tentera entre autres d’empêcher un homme de sauter d’un toit (trampoline), fantasmera un acrobate téméraire pendant sa pause-café (corde lisse), taquinera des peintres en activité non loin d’elle (planche coréenne) et tentera de récupérer son sac à main, volé par un jeune homme (anneaux chinois et planche à roulettes).

Consommées bout à bout, les saynètes composent une histoire complète s’étalant sur une journée de 12 heures, mais sont tout à fait compréhensibles lorsque visionnées à l’unité.

PHOTO COURTOISIE/Montréal complètement cirque

Équipe de prestige

Admirative de l’équipe qu’elle épaule, masque au visage et dans le respect des règles de distanciation physique – «ça s’est super bien fait», assure-t-elle –, Brigitte Poupart se réjouit d’avoir pu diriger une vingtaine d’interprètes de cirque de talent, habituellement en tournée ailleurs dans le monde avec des compagnies prestigieuses comme le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize ou Les 7 Doigts, et présentement à Montréal en raison du confinement.

«On a rarement autant de bons interprètes libres à Montréal en même temps, signale la créatrice. On a donc pu avoir des duos de gens qui habitent ensemble et qui, donc, peuvent travailler ensemble, et des solistes distanciés. Les artistes ne portent pas de masques, parce que leurs numéros sont très cardio, mais la magie du montage fait qu’ils ont l’air proches quand même.»

Entièrement tournées sur la rue Saint-Denis, qui sert de décor à Montréal complètement cirque depuis 10 ans, les capsules «Au hasard de la ville» mettent de surcroît en valeur l’architecture urbaine de ce coin de la cité, au son d’une musique originale fignolée par l’auteur-compositeur-interprète Pilou («La vraie nature»).

«C’est extrêmement stimulant, lance Brigitte Poupart. Tout le monde était content de revenir au travail. C’est comme une bouffée d’air frais, et ça donne espoir qu’on s’en va vers des jours meilleurs. Ou, sinon, qu’on trouvera d’autres façons de faire de la création. Moi, j’y crois.»

Les vignettes «Au hasard de la ville» seront diffusées aléatoirement sur les ondes d’ICI ARTV pendant la durée du festival, du 8 au 18 juillet. Montréal presque cirque offrira aussi des performances spontanées un peu partout dans la ville. Plus d’informations sont disponibles au montrealcompletementcirque.com.