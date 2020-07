TAILLEFER, Père JACQUES, m.s.a.



Est décédé à l’hôpital Jean-Talon à Montréal, le 21 juin 2020, à l’âge de 69 ans, Père Jacques Taillefer, m.s.a.Né le 25 octobre 1950 à Sainte-Dorothée, Laval (Québec), il était le fils de feu Thérèse Bérard et de feu Edmond Taillefer.Membre de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il fut ordonné prêtre le 10 septembre 1977 au Collège St-Jean-Vianney à Montréal. Il part en 1975 au Cameroun pendant 25 ans comme missionnaire.Il débute en étudiant la langue éwondo tout en étant vicaire dominical à la paroisse d’Ozom, Otélé. Il est professeur, conseiller spirituel, directeur, animateur des étudiants et recteur au Séminaire des Saints-Apôtres et ministère occasionnel aux paroisses avoisinantes d’Otélé. Il est nommé responsable et vicaire dominical de la Mission catholique de Nkol-Melen à Otélé. Il est élu conseiller régional puis supérieur régional d’Afrique. De retour à Montréal, il est membre du comité de formation, conseiller provincial, responsable de la pastorale des vocations, administrateur et secrétaire de trois corporations. Il est nommé animateur de pastorale aux Résidences Angelica-Cascades à Montréal-Nord. En 2016, il réside à la Résidence Les Cascades jusqu’à son décès.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses quatre frères André (Françoise Clairmont), Louis-Marie (Monique Crevier), Luc (Raymond Legault), Jean-Paul, ses deux soeurs Micheline (Pierre Farley) et Lorraine (Christian Prévost), neveux et nièces ainsi que parents et amis.Il sera exposé au complexe funéraire:le samedi 4 juillet 2020 de 12 heures à 14 heures suivi d’une liturgie de la Parole au salon. Il sera inhumé au cimetière de la paroisse St-Joseph (Rivière-des-Prairies), 10050 boul. Gouin Est, Montréal.Compte tenu des circonstances et afin de rendre hommage à tout ce que sa vie représenta, une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don pour la formation de futurs prêtres de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, 3719 boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec) H1H 5L8.