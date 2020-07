PATRY, Richard



À St-Jean-sur-Richelieu, le 27 juin 2020 à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Richard Patry, conjoint de Madame Lise Lefebvre.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Annie), ses petits-enfants Félix et Gabrielle, ainsi que Karina la fille de Lise, ses soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 juillet 2020 de 10h à 11h30, suivi des funérailles à 11h30, le tout en chapelle du complexeLa famille tient à remercier le Dr Pierre St-Germain, ainsi que le personnel des Ressources en soins palliatifs de St-Jean sur Richelieu pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don au CISSS de la Montérégie serait apprécié.