«C'est sûr qu'il y a de petites craintes» - Samuel Piette

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Samuel Piette ne s’en cache pas : se rendre à Orlando pour participer au tournoi «La MLS est de retour» n’est pas sans l’effrayer un peu au moment où la pandémie de COVID-19 frappe fort, ces jours-ci, en Floride.

• À lire aussi: MLS: le FC Dallas durement frappé par la COVID-19

• À lire aussi: Dans la gueule du loup?

• À lire aussi: «La MLS est de retour»: enfin du sport en direct!

Le Québécois restait néanmoins calme devant la situation, jeudi, peu avant le départ de l’équipe. Piette a choisi de faire confiance aux mesures de sécurité mises en place par la Major League Soccer, qui impliquent notamment de garder les joueurs dans une «bulle» et de procéder à nombreux tests pour identifier et isoler rapidement ceux qui pourraient attraper la maladie.

«Évidemment, il y a quelques craintes, ce n'est pas la meilleure place au monde où aller jouer, mais je pense que les mesures sanitaires sont prises là-bas pour que les joueurs soient en sécurité, qu'on puisse performer et qu'on se sente pas trop à risque», a-t-il souligné en entrevue à LCN.

«C'est sûr qu'il y a de petites craintes, mais je pense qu'on est bien entourés pour faire en sorte qu'on n'attrape pas ce virus-là», a-t-il ensuite réitéré.

Pas le moment idéal

Ce qui est déplaît aussi à Piette, c’est qu’il doit quitter pour quelques semaines, au minimum, pendant que sa conjointe est enceinte.

Photo COURTOISIE, PROCURE

«Partir dans le dernier trimestre, comme ça, lorsqu'il y a encore des préparatifs à faire à la maison, ce n'est pas le moment idéal. Mais pour moi, l'important est d'être de retour à la naissance, a-t-il expliqué. Le bébé est dû pour le 8 septembre, donc je vais revenir à temps pour ça.»

Quant au tournoi comme tel, il sera forcément étrange pour les joueurs de s’exécuter sans partisans dans les estrades pour les soutenir.

«Ça va être très particulier, a admis Piette. Pour nous, les joueurs, on a besoin d'avoir de l'ambiance avec les partisans dans les stades et tout ça, chose qu'on n'aura pas là-bas. Mais je pense que tout le monde a tellement hâte de retrouver le terrain et la compétition qu'on ne va pas trop penser aux partisans qui ne sont pas présents.»

«Pour le premier match, ça va être assez spécial, mais rendu au deuxième ou au troisième, on va être assez habitués.»