Devrais-je m’inquiéter pour ma fille?

Ça fait quelques fois que je surprends ma fille avec la larme à l’œil alors qu’elle est assise dans un coin du salon devant un jeu quelconque. Quand je lui demande ce qui la chagrine ainsi, elle me répond « Mais rien du tout papa », et elle continue ce qu’elle était en train de faire. Est-ce que je dois la croire ou insister pour obtenir plus d’explications ? Je n’ose pas en parler à sa mère, qui est une anxieuse et qui risque d’en faire toute une histoire.

Papa pris au dépourvu

Les enfants viennent de traverser en même temps que nous une période difficile qui a bouleversé leur vie. Il est normal que certains, plus sensibles que d’autres, comme votre fille à ce qu’il semble, puissent en vivre certaines conséquences. D’autant plus dans son cas, que vous avouez que sa mère est une anxieuse et que ça peut l’avoir rendue plus fragile. Donnez-lui le maximum d’affection en espérant que ça calme son angoisse et que, soit celle-ci disparaisse comme elle est venue, soit cela amène votre fille à vous livrer son secret.