É.-U. : nouveau record de plus de 53 000 infections recensées en 24 heures

Au moins 53 069 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées aux États-Unis en 24 heures, selon le comptage jeudi à 20H30 local de l’université Johns Hopkins, un niveau record depuis le début de la pandémie, à la veille du long week-end de la fête nationale américaine.

• À lire aussi: Port du masque obligatoire dans les lieux publics au Texas

• À lire aussi: COVID-19: nouveau record en Floride avec plus de 10 000 cas supplémentaires

Cela porte à plus de 2,7 millions le nombre total de cas détectés dans le pays.

Le niveau des cas nouvellement détectés aux États-Unis est plus élevé qu’à aucun moment depuis l’apparition du Sars-Cov-2, et les hospitalisations augmentent dans plusieurs foyers comme Houston (Texas) et Phoenix (Arizona). 649 personnes sont décédées du Covid-19 sur le sol américain lors des dernières 24 heures, 128 677 depuis le début de la crise sanitaire mondiale.

Au Texas, près de 8 000 nouveaux cas ont été recensés depuis mercredi, forçant le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott, un allié du président Donald Trump, à rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics de son grand État du Sud américain, à la veille des festivités du 4 juillet.

Celles-ci sont traditionnellement marquées par des réunions familiales ou de grands rassemblements pour assister aux feux d’artifice. Les autorités craignent alors une propagation du virus, qu’elles admettent ne pas contrôler totalement.

Pour fêter l’indépendance des États-Unis, le président Donald Trump prévoit d’assister vendredi avec sa femme Melania Trump à des feux d’artifice au mont Rushmore, haut lieu touristique du Dakota du Sud, où les têtes d’anciens présidents ont été taillées dans le granite.