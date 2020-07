TREVISAN (née Montelparé)

Anita



C'est entouré de son fils Marcel et de sa nièce Diane qu'est décédée au CHSLD Le Cardinal, le 26 juin 2020, à l'âge de 89 ans, Mme Anita Montelparé épouse de feu Bruno Trevisan.Elle fut précédée par sa fille Sylvia Dina, ses frères Mario et William et ses soeurs Angeline et Adéline.Elle laisse dans le deuil son fils Marcel, ses petits-enfants, Lanvin, Marine, Matthew et Meghan, son frère Marcel (Monique), ses belles-soeurs Lucette et Françoise ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Cardinal pour les bons soins reçus.La dépouille sera exposée le dimanche 5 juillet 2020 de 13h à 16h au salonLes funérailles seront célébrées le lundi 6 juillet 2020 au Repos Saint-François d'Assise (heure à venir).Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon.