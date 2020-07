ST-ONGE, Léonard



À Laval, le 8 avril 2020, est décédé paisiblement M. Léonard St-Onge, à l'âge de 82 ans, époux de Mme Lauraine Grégoire, fils de feu Eugénie Michaud et de feu Napoléon St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs: Jeannine (feu René Lavoie), Jacqueline (feu Adrien Ouellet) et Anna Marie (Gervais), ses belles-soeurs: Carmel Gagnon (feu Régis St-Onge), Thérèse Chénard (feu Gonzague St-Onge), Léonie Grégoire (Jean-Yves Genest), feu Gisèle (Rémi Daigneault), ses beaux-frères: Léopold Grégoire (feu Lisette Perreault), Gilles (Shirley Pepper), Réal (Nicole Robinson), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité le samedi 4 juillet prochain à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.