RÉMILLARD, Diane

(née Véronneau)



À Ville LaSalle le 12 mars 2020, est décédée à l'âge de 78 ans, Madame Diane Véronneau (Rémillard).Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Guy Degagné, ses enfants: Michelle (feu Michel Oligny), Pierre (Maryse Vallée), Bernard (Nathalie Koval), Gérald (Linda Gauthier), ses petits-enfants: Yannick, Guillaume, Maxime, Mélissandre, Mélanie, Marc, William, Luc et Maude, ses frères et soeurs, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juillet 2020 de 13h à 17h au salon funéraire: