Heureuse nouvelle pour Oskar Lindblom

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom a complété jeudi sa série de traitements de chimiothérapie contre le sarcome d’Ewing, une forme de cancer des os.

Le hockeyeur de 23 ans a d’ailleurs sonné la cloche du centre de cancérologie du Hospital of the University of Pennsylvania afin de souligner sa réussite. Celle-ci s’ajoute aux coups de patin qu’il a effectués en compagnie de coéquipiers quelques jours auparavant, lui qui ne s’était pas retrouvé sur la glace depuis décembre.

«Je ne peux expliquer comment je me sens. C’est comme si c’était mon anniversaire, Noël et toutes ces fêtes en même temps. C’est formidable d’avoir fini. Je ne peux plus attendre de reprendre une vie normale et de sentir que je vis à nouveau», a-t-il commenté au site NHL.com.

Candidat des Flyers au trophée Bill-Masterton, Lindblom a espoir de renouer avec l’action lorsque les activités de la Ligue nationale recommenceront. Son club participera au mini-tournoi déterminant les places 1 à 4 de l’Association de l’Est.

«Nous verrons. J’essaierai seulement de revenir en force après la chimio. Je n’ai rien planifié, je tente juste d’être en forme. Par la suite, nous déterminerons jusqu’où ça ira», a-t-il affirmé.

Beaucoup de soutien

Lindblom a souligné l’appui d’autres joueurs ainsi que de la fille de l’ancien gardien Bernard Parent, Kim. Cette dernière est co-propriétaire de l’entreprise Biscuit Tees et a fait préparer des t-shirts ayant l’inscription «Oskar Strong». La vente des vêtements a permis d’amasser 200 000 $ au profit de l’initiative Hockey Fights Cancer.

«De la famille aux amis, en passant par les partisans, je ne peux vous expliquer ce que cela représente pour moi. Spécifiquement au début, quand il y a eu des moments difficiles, j’ai reçu ce genre de message qui m’a rendu beaucoup mieux et plus calme. Ça m’a vraiment aidé.»

Avant d’être contraint à l’inactivité, Lindblom avait récolté 18 points en 30 rencontres pendant la saison 2019-2020.