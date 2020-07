Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs - Klô Pelgag

Photo courtoisie

L’artiste Klô Pelgag dévoilait vendredi dernier son troisième album en carrière intitulé «Notre-Dame-des-Sept-Douleurs». L’auteure-compositrice-interprète y propose des environnements sonores toujours aussi éclatés, riches comme convaincants, traversés d’un sens de la mélodie indéniable. On apprécie tout particulièrement la poésie de l’auteure, délicate et profonde. Un album à écouter d’un bout à l’autre, comme un grand voyage.

Disponible depuis le 26 juin

Je reste :

Webinaire

Paris au temps du postimpressionnisme

Photo courtoisie

Le Musée des beaux-arts de Montréal proposera aujourd’hui une discussion portant sur la nouvelle exposition prévue au musée et intitulée « Paris au temps du postimpressionnisme: Signac et les Indépendants ». Les deux commissaires de l'exposition, Gilles Genty et Mary-Dailey Desmarais, y traiteront notamment de l’origine de l’exposition et des défis rencontrés lors de sa mise en place.

Aujourd’hui à 12h via la page facebook.com/mbamtl

Livre

Faire la morale aux robots

Photo courtoisie

L’auteur et philosophe Martin Gilbert propose avec le livre «Faire la morale aux robots : une introduction à l’éthique des algorithmes» un court essai portant sur les débats éthiques soulevés par les systèmes d’intelligence artificielle et autres assistants virtuels.

En librairie depuis le 9 juin

Cinéma

Marées

Photo courtoisie

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis la fin du mois de juin le court métrage «Marées» de la réalisatrice Juliette Granger. Elle y dévoile la mer gaspésienne et la relation que ses habitants entretiennent avec elle à travers des prises de vue immersives et saisissantes.

Disponible sur Tënk depuis le 26 juin