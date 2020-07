Le délai a assez duré pour Nicholas Latifi

Quelques heures après avoir mené une entrevue avec Lance Stroll, des journalistes canadiens ont pu poser leurs questions à son compatriote Nicholas Latifi depuis le circuit de Spielberg, en Autriche, où aura lieu dimanche le premier Grand Prix de F1 de la saison 2020.

Pour la première fois de l’histoire, deux pilotes canadiens vont s’affronter à temps plein dans la discipline reine du sport automobile.

Quatre mois d’attente ont aiguisé la patience du pilote torontois, qui devait effectuer son premier départ en F1 le 15 mars en Australie. En raison de la pandémie, les 10 premières étapes de la saison ont été reportées ou annulées.

Recruté par l’écurie Williams, Latifi, vice-champion en F2 l’an dernier, reconnaît que malgré cet environnement peu banal où la course sera présentée sans spectateurs, c’est un bon endroit pour vivre son baptême de la F1.

« Premièrement, a-t-il expliqué, c’est un tracé que je connais bien, contrairement à Melbourne. En fait, Spielberg est le seul circuit où j’ai couru chaque année depuis que je fais de la monoplace.

« Puis, je pense que dans ce contexte particulier, il y aura moins de pression, a-t-il soutenu. Beaucoup moins de médias seront sur place, pas d’invités ni de représentants de commanditaires. Nous serons moins sollicités, de sorte qu’on pourra se concentrer sur notre pilotage. »

Un test en cadeau

Latifi a célébré ses 25 ans lundi.

« Mon cadeau, a-t-il raconté, c’est d’avoir subi un test pour la COVID-19 ! Je souhaite que ce premier Grand Prix se passe bien. C’est certain que je veux réaliser le plus de tours possible pendant la fin de semaine et surtout rallier l’arrivée. »

Mais bon, la commande est lourde pour la seule recrue du plateau. L’écurie Williams, jadis une des puissances du plateau, n’est que l’ombre d’elle-même. Elle a sombré dans les bas-fonds du peloton au cours des deux dernières saisons.

« J’ai beaucoup à apprendre, a-t-il dit. Ce sont des voitures complexes et la compétition est très forte. Pour mes débuts, je veux faire les choses simplement en espérant un bon résultat. »

Rivaux en karting

Latifi admet que Stroll et lui, à part s’être croisés dans les paddocks de F1 et affrontés en deux occasions en karting il y a bon nombre d’années, n’entretiennent pas une relation d’amitié.

« J’ai gagné une course et il a gagné l’autre, se souvient Latifi. C’étaient des épreuves très animées. En raison de notre différence d’âge [Stroll a 21 ans], nous n’avons pas couru dans les mêmes catégories au même moment. Mais c’est bien d’avoir deux Canadiens en F1. »