Le port du masque, «complètement normal» au Japon depuis des années

Pendant que le port du masque fait face à beaucoup d’opposition au Québec, il est «complètement normal» de le mettre au Japon, et ce, «depuis plusieurs décennies», rapporte le délégué général du Québec à Tokyo, David Brulotte.

«C’est vraiment une société qui est basée sur le bien collectif d’abord [...]. En général, les gens sont très respectueux des normes sociales et des demandes du gouvernement», a souligné ce dernier en entrevue à QUB radio, jeudi.

À ses yeux, il s’agit d’un des facteurs qui a permis de limiter la propagation de la COVID-19 au sein de la population japonaise, tout comme la tendance naturelle des habitants du Japon à peu se toucher.

«Quand on se salue, on ne se serre pas la main, on fait une courbette. Il y a peu d’accolades», a donné en exemple M. Brulotte.