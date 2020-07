Plus de 200 nouveaux cas au pays: la santé publique inquiète

Alors qu’on dénombrait plus de 200 nouveaux cas de COVID-19 au pays jeudi, les autorités fédérales se sont inquiétées de récentes éclosions dans des régions qui avaient jusqu’ici été très peu touchées par la pandémie.

L’Agence de la santé publique du Canada a toutefois laissé entendre que cette situation n’était pas surprenante. Par communiqué, l’Agence a dit qu’elle s’attendait à une hausse du nombre de nouvelles infections en raison du déconfinement qui s’accélère d’un océan à l’autre.

Pour l’instant du moins, la propagation du virus semble stable, tant en Ontario qu’au Québec, si l’on fait la comparaison avec les statistiques des derniers jours.

Dans la Belle Province, on a recensé jeudi 69 nouvelles personnes infectées et huit décédées. À cela s’ajoutent six décès survenus avant le 24 juin, mais qui n’avaient pas été comptabilisés.

Du côté de la province la plus populeuse du pays, on rapportait mardi une augmentation du nombre de cas de 153 par rapport à mardi. L’Ontario n’avait pas publié de bilan mercredi en raison de la fête du Canada. Durant le même laps de temps, huit personnes diagnostiquées avec la COVID-19 sont décédées.

Depuis de la pandémie, on a noté 2680 décès en Ontario sur les 35 370 cas déclarés du coronavirus dans cette province. Au Québec, 55 593 personnes ont été diagnostiquées avec la COVID-19 depuis que la crise fait rage. De ce nombre, 5 541 ont perdu la vie.

Au total 104 643 personnes ont été officiellement contaminées par la COVID-19 et il y a eu 8637 décès liés.

Des quatre provinces de l’Atlantique, seule la Nouvelle-Écosse enregistrait mardi un nouveau cas. Au Manitoba, aucun test n’a été positif dans les 48 dernières heures. En revanche, le gouvernement du Nunavut a annoncé jeudi un cas présumé de COVID-19 sur le site de la mine Mary River, à 176 kilomètres au sud-ouest de Pond Inlet.

En milieu d’après-midi, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan n’avaient pas encore mis à jour leurs données.

Québec: 55 593 cas (5541 décès)

Ontario: 35 370 cas (2680 décès)

Alberta: 8108 cas (154 décès) (chiffres de mardi)

Colombie-Britannique: 2916 cas (174 décès) (chiffres de mardi)

Nouvelle-Écosse: 1064 cas (63 décès)

Saskatchewan: 785 cas (13 décès) (chiffres de mardi)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 165 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 104 643 cas (8637 décès)