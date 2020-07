Pont sur le Saguenay: Québec veut une nouvelle étude

Le gouvernement québécois lance un appel d’offres pour obtenir une nouvelle étude sur la pertinence de la construction d’un pont sur la rivière Saguenay afin de relier les municipalités de Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

François Bonnardel, ministre des Transports, et Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, en ont fait l’annonce ce matin lors d’une conférence de presse à Baie-Comeau.

Depuis 1973, de nombreuses études ont été menées sur la possibilité de construire un pont en lieu et place du service de traverse.

Selon le site internet de la Société du pont sur le Saguenay, le gouvernement québécois est à l’origine de neuf de ces études.

Des études réalisées en 1999 et 2009 concluaient à un coût de construction total de l’ordre de 1 milliard de dollars en incluant le pont, les approches et la nouvelle infrastructure routière.

La société a elle-même réalisé, en 2015, une étude chiffrant le projet à 450 millions de dollars pour un pont à seulement deux voies, au lieu de quatre, qui serait construit au-dessus d'une section plus étroite de la rivière Saguenay.

La traverse

En 2018 et 2019, deux nouveaux traversiers ont été mis en service entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. Le coût des deux navires, initialement estimé à 125 M$, aurait finalement dépassé les 300 M$.

«Cette mise à jour permettra d’avoir le portrait le plus à jour du secteur. L’attribution de ce mandat contribuera également à la reprise graduelle de l’économie», a indiqué le ministre Bonnardel dans un communiqué.

«En plus de nous permettre d’avoir des réponses à nos questions et à celles des citoyens de la Côte-Nord, nous pourrons prendre des décisions éclairées, et ce, dans le meilleur intérêt des citoyens d’ici et d’ailleurs au Québec», a ajouté le ministre Julien dans le même communiqué.

Plus de détails à venir...