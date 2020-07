Séjour enchanteur au camping La Loutre

LAC JACQUES-CARTIER | Situé à un peu plus de 100 kilomètres de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides, le camping La Loutre a encore plus à offrir aux amateurs qui le fréquenteront cette saison.

Ce terrain de camping niché aux abords de la route 175 a beaucoup évolué avec les années. Je me souviens de mes premiers séjours alors que tout y était très rudimentaire.

« Depuis que je suis en poste, je voyais le potentiel du camping La Loutre. Je savais qu’en ajoutant un peu d’amour et en modernisant nos installations et nos services, nous deviendrions une destination pour les campeurs, souligne le directeur de la réserve des Laurentides, Sylvain Boucher. Nous avons un site exceptionnel, en bordure du plus grand lac de la réserve, le lac Jacques-Cartier, et un immense terrain de jeux avec la nature qui nous entoure. Nous nous devions d’améliorer ce site qui, selon moi, répond aux attentes des campeurs d’aujourd’hui. »

Lorsqu’il discute camping, M. Boucher sait de quoi il parle. Depuis quelques années, il s’est converti à cette activité qu’il affectionne particulièrement. Au fil de ses voyages, il a compris ce dont le campeur a besoin pour que son séjour soit très agréable.

DIX NOUVEAUX VENUS

Devant l’engouement pour le prêt-à-camper, M. Boucher a décidé d’investir pour offrir dix unités de type Étoile dans un secteur du camping.

« C’est une formule sympathique, à la popularité toujours croissante. Elle suscite un grand intérêt de la part des campeurs. »

Le concept Étoile a été développé par les gens de la Sépaq. Il s’agit d’une formule hybride entre la tente et le chalet. De forme cubique, le prêt-à-camper Étoile est supporté par une structure de bois recouverte d’une toile. Il offre aux campeurs toutes les commodités dont ils ont besoin avec trois lits à deux places. La devanture offre une belle luminosité avec sa grande porte coulissante. À l’intérieur, il y a une table, tout le nécessaire pour la cuisine et un petit réfrigérateur. Sur la galerie, on a aménagé un coin cuisson avec un réchaud électrique placé sous l’auvent.

Les dix unités sont situées dans la boucle numéro 2. Les campeurs qui choisiront d’y séjourner pourront bénéficier d’un bloc sanitaire à proximité, d’eau et d’électricité sur le site.

Devant leur unité, ils trouveront une table à pique-nique, six chaises extérieures et un trou à feu. Ils auront aussi accès à l’abri communautaire et aux jeux pour enfants à proximité. En empruntant un petit sentier aménagé, à trois minutes à peine, ils auront accès à la rive sablonneuse du lac Jacques-Cartier.

TOUS LES TYPES D’ÉQUIPEMENTS

Le camping La Loutre peut accueillir tous les types d’équipement. Il est composé de 125 sites qui se divisent en 36 avec trois services, 45 avec deux services et 44 sites aménagés sans services.

« Les gens qui possèdent de gros équipements peuvent profiter des sites pull trough, leur évitant d’avoir à faire des manœuvres compliquées. Les installations électriques ont été conçues pour alimenter ces équipements de façon sécuritaire. »

Tous les sites sont entourés d’arbres, vous garantissant de l’intimité. En tout temps, vous aurez accès à l’abri communautaire qui a été aménagé au fil du temps avec des équipements de cuisine. Sur place, il y a une flotte de vélos, des jeux pour enfants et pour adultes, dont un nouveau terrain de pétanque. Mentionnons que des terrains pour saisonniers sont aussi disponibles. Leur nombre a été augmenté cette saison. On a procédé à la rénovation de la station de vidange existante, en plus d’en bâtir une deuxième.

Les gens qui veulent faire un long séjour pourront profiter gratuitement d’une remorque de style réservoir qui leur permettra de vidanger les eaux usées sans avoir à déplacer leur équipement.

LES ACTIVITÉS

Plusieurs activités sont offertes sur le site. « Les campeurs peuvent profiter de tout ce que nous mettons à leur disposition. Mais au-delà de tout cela, il ne faut pas oublier que tous les campeurs qui séjournent chez nous pourront aller à la pêche. Notre grande offre de très bons lacs de pêche peut satisfaire toutes les exigences des amateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés. La truite mouchetée règne dans tous les lacs de la réserve. Pour les gens qui possèdent une embarcation adéquate, il est aussi possible de taquiner la truite grise sur le grand lac Jacques-Cartier. »

Si vous êtes à la recherche d’un séjour en nature, dans un site enchanteur, à proximité de Québec, mettez le nom du camping La Loutre dans votre carnet de voyage. Vous réaliserez rapidement que c’est un site exceptionnel. Pour en savoir plus ou réserver : 418 846-2201.