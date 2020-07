Trudeau: Crimée et Cisjordanie, 2 poids, 2 mesures

Le ministre des Affaires mondiales François-Philippe Champagne a souligné en mars le sixième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Russie : «Le Canada condamne sans équivoque cette violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et du droit international».



En janvier dernier, le Canada a imposé de nouvelles sanctions à des individus impliqués «dans les élections illégitimes tenues en Crimée occupée par la Russie». Ottawa dénonce haut et fort et adopte des sanctions contre l'annexion de la Crimée, mais reste silencieux lorsqu’Israël agit de la même façon en Cisjordanie. Pourquoi donc?



Le gouvernement canadien ne manifeste aucun intérêt à s’engager activement contre l'annexion imminente de larges secteurs de la Cisjordanie palestinienne occupée par Israël durant la guerre de Six-Jours de 1967. Israël viole pourtant ainsi la Convention de Genève, à laquelle le Canada est signataire.



Le Canada a renouvelé en 2018 son accord de libre-échange avec Israël. Ottawa continue donc d'autoriser les marchandises en provenance des colonies israéliennes illégales de Cisjordanie à entrer en franchise de droits au Canada alors que le droit international et donc le droit canadien désignent ces colonies de peuplement juives dans les territoires occupés comme des crimes de guerre.



Le Canada est donc complice de Netanyahu qui va par cette annexion détruire à jamais toute chance de paix au Moyen-Orient et qui risque de provoquer une nouvelle zone de troubles et de violences dans une région qui n’en a vraiment pas besoin. Plusieurs généraux israéliens ont averti que «l'annexion unilatérale peut déclencher une grave conflagration... toute annexion partielle est susceptible de provoquer une réaction en chaîne sur laquelle Israël aura peu de contrôle».



Au début de juin, près de 60 hommes politiques et diplomates canadiens, dont quatre anciens ministres fédéraux, ont signé une lettre exhortant le gouvernement fédéral à résister à l'annexion israélienne.

Silence radio du côté de Trudeau



La position de Trudeau et de Champagne est d’autant plus inexplicable qu’elle va à l’encontre du désir de la majorité des Canadiens. Un récent sondage d'EKOS révèle que les Canadiens veulent qu’Ottawa s'oppose aux plans d'Israël d'annexer des secteurs de la Cisjordanie. Une majorité importante (74%) des Canadiens veut que le gouvernement exprime son opposition à l'annexion israélienne. Et une pluralité d’entre eux (42%) souhaite que le Canada impose des sanctions économiques et diplomatiques contre Israël. C’est le cas de 59% des partisans du Bloc Québécois.

Il faut dire que l’attitude de l’Union européenne est aussi déplorable que celle du Canada. Là encore ont a dénoncé et pris des sanctions contre la Russie pour son annexion de la Crimée, mais on hésite à en faire autant dans le cas d’Israël. Les Européens au moins, contrairement au Canada, dénoncent ouvertement l’intention de Netanyahu de s’emparer de territoires palestiniens. Mais, comme le Canada, à part trompeter des déclarations indignées, ils ne prendront aucune mesure concrète pour la bloquer.

La Hongrie empêche l'UE de réaliser un consensus clair envers Israël. Son premier ministre Viktor Orban s’est engagé dans une alliance avec Benymin Netanyahu qui voit en la Hongrie un partenaire stratégique dans le dossier palestinien. Orban, lui, espère faire oublier les accusations d'antisémitisme qui le visent. Le nouvel allié de Tel Aviv qualifiait jusqu’à tout récemment Miklos Horthy, le «Pétain hongrois» allié d'Hitler, d'homme d'État exceptionnel.

La rencontre à Tel-Aviv des deux leaders d’extrême-droite en 2018 avait déclenché un tollé général à cause des louanges de Viktor Orbán envers Horthy.

La communauté internationale tolère depuis plus de 50 ans l'expansion systématique des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Cette attitude a rendu à jamais impossible la création d’un véritable État palestinien à côté d’Israël.



Netanyahu a très bien su jouer ses cartes pour éviter qu’un tsunami diplomatique bloque son projet d’annexion. La communauté internationale est à l’heure actuelle submergée par la pandémie du coronavirus. Il n'y a peut-être pas de moment plus opportun pour étendre la souveraineté de l’État juif sur ce que la droite israélienne appelle la Judée et la Samarie, partie intégrante du «Grand Israël» qui va de la Méditerranée au Jourdain.