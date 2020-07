Vives protestations corporatives contre le nom des Redskins

Des dizaines de firmes d’investissement et d’actionnaires ont rédigé trois lettres distinctes pour demander aux compagnies Nike, FedEx et PepsiCo de mettre fin à leurs relations d’affaires avec les Redskins de Washington, jugeant le nom de cette équipe offensant pour les Premières Nations.

D’après le site spécialisé AdWeek, six groupes représentant 87 demandeurs au total sont à l’origine de ces messages, soit First Peoples Worldwide, Oneida Nation Trust Enrollment Committee, Trillium Asset Management, LLC Boston Common Asset Management, LLC Boston Trust Walden Mercy Investment Services et First Affirmative Financial Network. Ils estiment que les ententes concernant la formation de la NFL devraient être annulées tant que celle-ci ne modifie pas son identité.

Nike est le fournisseur d’équipement des Redskins, tandis que FedEx détient les droits sur le nom de leur stade de Landover, au Maryland. Pour sa part, PepsiCo vend ses boissons gazeuses à l’intérieur de l’édifice.

«Le mouvement de justice sociale actuellement en branle est plus large et les peuples indigènes en font partie, a commenté la directrice de First Peoples Worldwide, Carla Fredericks. Ils ont été en quelque sorte oubliés à plusieurs égards par le mouvement des droits civils des années 1960, car nos conditions étaient si terribles et pour cette raison, notre capacité à amener le débat sur la sphère publique était limitée. Avec les médias sociaux, tout est évidemment différent maintenant.»

Le club de football est au cœur de la controverse à ce propos depuis longtemps. Washington utilise ce nom depuis 1933. Par ailleurs, l’équipe aurait enlevé le nom du fondateur George Preston Marshall de l’anneau de son Temple de la renommée la semaine dernière. Marshall a refusé d’embaucher des joueurs noirs durant son règne de plus de 35 ans.