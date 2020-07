Votre Journal se déconfine aussi

Depuis la mi-mars, nos lecteurs ont pris l’habitude d’ouvrir leur Journal pour lire chaque jour deux pages de graphiques, de tableaux, de listes ou de cartes liés à la pandémie de COVID-19. Plusieurs d’entre vous nous ont témoigné leur appréciation de cette information fortement vulgarisée, imagée et bien présentée par notre équipe de graphistes et de recherchistes. Cependant, avec le déconfinement maintenant presque complet, il y a moins d’information à présenter à nos lecteurs si bien qu’il ne nous sera plus possible de publier ces deux pages sur une base quotidienne. Nous le ferons toutefois dès que l’occasion s’y prêtera, et dans votre édition du samedi le plus souvent possible. À bientôt.

Dany Doucet

Rédacteur en chef