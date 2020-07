GEMME, Lyne



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Lyne Gemme, épouse de M. Michel Théroux, à L'Assomption, anciennement de Drummondville, le 25 juin 2020 à l'âge de 53 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses parents Lyse et André, ses enfants Louis-Philippe, Jérémy et Laurence, sa soeur France et son frère Martin, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.Remerciements au personnel dévoué du CLSC Meilleur.Des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHUM seraient grandement appréciés.L'ASSOMPTION 450-589-5505www.guilbault.info