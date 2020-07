GERVAIS, Yolande



À Montréal, le 12 avril 2020, à l'aube de ses 86 ans, est décédée Mme Yolande Gervais, épouse de feu M. Arthur McGarr.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle et Sylvain, ses petits-enfants Caroline, Pierre Luc et Roxanne, sa soeur Pierrette, son frère Normand (Lisette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon de la :suivi d'une cérémonie en toute intimité, le samedi 4 juillet 2020.La famille tient à remercier tout le personnel du 19e étage Nord du CHUM pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Chic Resto Pop, un organisme qui vient en aide au plus démunis.