Coronavirus: l’OMS exhorte les gouvernements à «se réveiller» et à «engager le combat»

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté vendredi les pays touchés par le coronavirus à « se réveiller » et à « engager le combat », car « les chiffres ne mentent pas ».

« Il est vraiment temps que les pays regardent les chiffres. S’il vous plaît, n’ignorez pas ce que vous disent les chiffres », a déclaré lors d’une conférence de presse le responsable des urgences sanitaires à l’OMS, Michael Ryan. Il était interrogé sur la situation au Mexique, mais a précisé que son message s’adressait à de « nombreux pays ».

« Les gens doivent se réveiller. Les chiffres ne mentent pas et la situation sur le terrain ne ment pas », a-t-il poursuivi, soulignant qu’ « il n’est jamais trop tard, dans une épidémie, pour prendre le contrôle ».

« L’OMS comprend parfaitement qu’il y a de bonnes raisons pour les pays qui veulent remettre leurs économies sur les rails », a-t-il poursuivi.

« Mais vous ne pouvez pas ignorer le problème non plus, il ne va pas disparaître comme par magie », a-t-il dit. « Nous devons engager le combat maintenant. Nous devons stopper ce virus maintenant », a-t-il insisté.

« Les pays sont face à des choix difficiles », mais « doivent absolument briser les chaînes de transmission », y compris en adoptant des mesures de confinement « s’il n’y a pas d’alternative », a estimé M. Ryan.

La pandémie de COVID-19 continue de ralentir en Europe, mais elle flambe sur le continent américain.

Pour la première fois depuis le déclenchement de l’épidémie en Chine en décembre, l’Amérique latine a dépassé vendredi l’Europe en nombre de cas, avec plus de 2,7 millions de malades, même si le Vieux continent reste la région du monde la plus endeuillée avec près de 200 000 morts devant les États-Unis et le Canada (137 421) et l’Amérique latine (121 662).