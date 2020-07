Des cocktails végétaliens faits au Québec

L’offre des prêts à boire ne cesse de se diversifier au Québec. Derniers venus sur les tablettes, les produits LÒCH et ÙRBEN de Bobbie & Drew se veulent une option savoureuse sans sucre, sans gluten et à faible teneur en alcool, et qui se démarquent encore plus, car aucun ingrédient d’origine animale n’entre dans leur composition.

Voici un prêt à boire qui saura séduire à la fois les végétaliens, les intolérants au gluten et les amateurs de produits biologiques !

La composition des cocktails LÒCH et ÙRBEN se compte en effet sur les doigts de la main : du cidre biologique, des arômes naturels biologiques et du stévia biologique.

Résultat : ces cocktails prêts à boire sont riches en saveurs, mais faibles en calories, chaque canette de 355 ml contenant uniquement 69 calories et 0 g de sucre. Le taux d’alcool est quant à lui de 3,5 %.

Deux produits

Basée à Rougemont, Bobbie & Drew propose ainsi deux cidres pétillants aux saveurs distinctes.

Photo courtoisie, Bobbie & Drew

LÒCH (prononcez « lock » et pensez au fameux Loch Ness) est un cocktail frais, à base de citron et de concombre, pour se rafraîchir lors d’une belle soirée estivale.

ÙRBEN, aux arômes de litchi et de gingembre, séduira quant à lui les amateurs de saveurs plus inusitées.

Pour plus d’informations : bobbieanddrew.com.