Des nouvelles de Cuba et d’ailleurs

Il y a quelques jours, le premier juillet, Cuba a ouvert ses frontières au tourisme international dans quatre régions du pays: Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa Maria, sur la côte nord du pays, et Cayo Largo dans la mer des Caraïbes, au sud de l’île. Il fait un temps merveilleux, avec parfois des orages tropicaux qui durent quelques minutes à peine, tout redevenant ensuite à la normale. Piscine, plage avec une mer chaude et propre et bonne bouffe. La totale. Il faut en profiter. D’autant plus que tout se fait sous le plus strict contrôle sanitaire.

Pour ma part, j’aurai bientôt le droit de me promener un peu partout, car La Havane sort aujourd’hui de sa quarantaine et n’est plus isolée du reste du pays. Toutefois, les frontières aériennes de la capitale demeurent fermées aux vols commerciaux.

Mais Cuba, c’est aussi une autre réalité à laquelle on n’échappe pas quand on y vit à temps complet. Petit pays appartenant au tiers-monde, il subit un blocus commercial, économique et financier depuis soixante ans de la part de la plus grande puissance militaire au monde, située à quelques centaines de kilomètres au nord. Tout se passe comme si Trump, chaque jour, cherchait, par de nouvelles mesures punitives, à détruire ce que l’ex-président Obama avait mis à construire pendant son mandat.

Vous pouvez imaginer un petit pays comme Cuba, qui, péniblement, cherche par tous les moyens, entre autres en tentant de mettre à profit au maximum son agriculture, sans équipement moderne comme au Québec, sans fertilisants, avec la traction animale et le bon vieux soc pour creuser le sillon, à ce que tout le monde puisse manger convenablement. Vous imaginez donc ce pays qui tente de se donner un plan de développement durable pour les dix prochaines années et qui encaisse chaque jour un nouveau coup qui se veut fatal et qui oblige chaque fois à brasser les cartes? Avec parfois l’appui des dites démocraties européennes qui ferment les yeux ou ferment des portes lâchement. Et cela même si la France, avec la Martinique, l’Italie et la Principauté d'Andorre ont demandé et reçu l’aide médicale des médecins cubains pour combattre la pandémie de la COVID-19.

Ce pays petit et grand à la fois n’a jamais pu être ce qu’il souhaitait être, mais seulement ce qu’il a pu être, en raison du blocus étatsunien qui a érigé un mur, chaque jour plus haut, entre désir et réalité, pour reprendre l’expression de l‘écrivain uruguayen Eduardo Galeano. C’est épuisant à la longue, mais tout le monde tient bon.

On parle beaucoup de liberté d’expression lorsqu’on aborde la question de la presse à Cuba. Mais que nous disent nos médias, la radio et télé d’État en tête, de ce qui se passe ailleurs? Par exemple, un rappeur catalan, Pablo Hasel, vient d’être condamné en Espagne à près de quatre ans de prison et quelques milliers d’euros d’amende pour ses chansons antimonarchiques. Un autre rappeur catalan, Valtònyc, a dû s’exiler en Belgique pour échapper à sa condamnation de trois ans et demi de prison pour le même motif. Est-ce que Radio-Canada en a parlé?

On a fait grand cas, dans nos médias, des soi-disant fraudes qui avaient entouré l’élection du président Evo Morales en Bolivie, en octobre dernier. Eh bien, une enquête indépendante — la cinquième du genre — vient de conclure que le rapport de l’OEA qui avait accusé justement Morales de fraudes est un rapport frauduleux! Est-ce que Radio-Canada a rectifié le tir, alors que le nouveau régime bolivien réprime, assassine et dénationalise les grandes entreprises d’État?

Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido, qui ne craint pas le ridicule, a déclaré tout bonnement que si le président Maduro partait, la distribution du pétrole reprendrait normalement à travers le pays, avec la permission des États-Unis. Mais ce que n’a pas dit cet imposteur que le premier ministre Trudeau a accueilli sans gêne aucune, c’est que s’il y a pénurie dans la distribution de la gazoline, c’est que le gouvernement étatsunien a saisi la CITGO, une entreprise vénézuélienne basée aux États-Unis et qui fabrique l’additif chimique nécessaire à la transformation du brut en gazoline. La CITGO, maintenant propriété de Guaido, refuse de fournir cet additif. Heureusement, le gouvernement iranien, qui a osé défier le blocus imposé par Washington, a livré récemment au gouvernement légitime de Maduro, cet additif indispensable. Est-ce que Radio-Canada a expliqué les vraies raisons de la pénurie d’essence dans ce pays ami de Cuba?

Je pourrais continuer ainsi longtemps.