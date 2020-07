Je sors, je reste

Week-end du 26 au 28 juin 2020

Coup de cœur

MUSIQUE

Sans lendemain (One last time)

Voici le nouveau hit de l’été à écouter sans modération : Sans lendemain (One last time), du rappeur d’origine haïtienne Imposs, qui collabore avec la chanteuse québécoise Marie-Mai. Cet air estival qui nous donne simplement le goût de nous déhancher est composé par le célèbre duo Banx & Ranx. Le titre à la fois joyeux et dansant porte également un message engagé, dans lequel le chanteur évoque les thèmes du combat contre la discrimination et de l’espoir.

*Sorti le 27 juin – Sur toutes les plateformes numériques

Je reste

FESTIVAL

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur se numérise! Pour cette 29e édition, le directeur artistique Guillaume Côté, grand danseur de la troupe Ballet National Canada unit ses forces au Maestro Yannick Nézet-Séguin de l’Orchestre Métropolitain pour offrir un festival virtuel totalement gratuit, qui démocratise l’art de la danse et de la musique de haut calibre. La programmation intitulée Une solitude partagée sera disponible jusqu’au 6 septembre prochain et présentera 20 créations de 20 artistes jumelés à cette occasion. Chaque semaine, un duo d’artiste sera mis de l’avant pour nous permettre de suivre leur processus de création.

*En ligne à partir de dimanche au www.festivaldesarts.ca

GASTRONOMIE

Week-end gourmand sur Saint-Denis

Alors que déconfinement se fait de plus en plus sentir, les commerçants de la rue Saint-Denis sont prêts à accueillir les Montréalais pour l’événement extérieur Week-end gourmand sur Saint-Denis. Plus de 60 restaurants, cafés, chocolateries, pâtisseries, boulangeries et boutiques spécialisées participeront à ce week-end festif et épicurien, désirant vous offrir le meilleur de la gastronomie montréalaise.

• Dès aujourd’hui à 17h jusqu’à dimanche à partir de 11h – Sur la rue Saint-Denis, entre Gilford et Roy.

ROMAN

Une grande famille

Ce premier roman de la célèbre scénariste japonaise Hika Harada a été encensé par la critique lors de sa parution l’an dernier au Japon. Désormais traduit en français, Une grande famille nous plonge dans l’histoire remplie de rebondissements de l’anti-héroïne Ai Kitazawa, qui perd son travail, son mari et ses enfants, à la suite d’une énorme maladresse. Sans ressource, elle retourne vivre dans sa maison familiale dysfonctionnelle : Takako, sa mère alcoolique, vient de poignarder sa grand-mère Yasu. Heureusement, la blessure est sans gravité. Ai se tourne vers sa gentille voisine Miyako, qui prend soin de son grand-père, mais celle-ci cache un terrible secret...

* Sorti le 15 juin